На ВНО по украинскому языку четверо участников набрали 200 баллов

Во внешнем независимом оценивании по украинскому языку и литературе приняли участие 229 тысяч 959 старшеклассников

Стали известны результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Только четверо старшеклассников набрали максимальные 200 баллов.

Согласно статистике Украинского центра оценивания качества образования, по предварительным данным по украинскому языку на максимальное количество баллов составило 0,002% человек из 229 тысяч 958 участников.

Максимальное количество баллов по математике получили - 0,13% от общего количества, по английскому языку - 0,05%, по биологии - 0,05%.

Общее количество участников внешнего независимого оценивания, которые преодолели порог "сдал/не сдал" по истории Украины, получив оценку за выполнение сертификационной работы по шкале 100 - 200 баллов, составляет 172 тысячи 190 человек. Их них 200 баллов получили 0,02% старшеклассников.

Читайте также: Вступительная кампания-2017 в Украине: особенности, даты и сроки

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.