В Аргентине найден тайник с коллекцией нацистских артефактов
Полиция Аргентины обнаружила в доме в пригороде Буэнос-Айресе тайник с большой коллекцией нацистских артефактов. Об этом сообщает Би-би-си.
По данным властей Аргентины, найденные артефакты когда-то принадлежали высокопоставленным лицам в нацистской Германии. Предположительно, найденная коллекция, состоящая из 75 предметов - самая большая коллекция нацистских артефактов в стране.
Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрих в интервью агентству Ассошиэйтед пресс отметила, что ко многим артефактам в коллекции прилагались фотографии, на которых высокопоставленные немецкие нацисты позируют с этими предметами.
В числе найденных артефактов - бюст Адольфа Гитлера, статуя орла с дубовым венком и свастикой (герб Третьего рейха), медицинский прибор, который использовался для измерения размера головы, нож со свастикой.
Полиция пытается установить, каким образом коллеция артефактов попала в Аргентину. Одна из основных версий заключается в том, что их привезли с собой высокопоставленные чиновники нацистской Германии, бежавшие в Южную Америку.
Пока власти страны не называют имен людей, которым могли бы принадлежать найденные артефакты. После установления происхождения и принадлежности артефактов, они будут выставлены в Музее холокоста в Буэнос-Айресе.
15 июня сообщалось, что на аукцион в Великобритании выставлен редкий экземпляр книги Адольфа Гитлера "Майн кампф" с автографом автора.
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