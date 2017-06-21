Минобразования упростило прием на младшего специалиста

Выпускников 9-10 классов будут принимать на обучение по уровню младшего специалиста на основании свидетельства о рождении,если они не получили паспорт

Министерство образования и науки разрешило в 2017 году принимать выпускников 9-10 классов на обучение по уровню младшего специалиста на основании свидетельства о рождении, если они еще не получили паспорт. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Соответствующее письмо МОН подготовило и разослало руководителям местных департаментов и управлений образования и учебных заведений.

"Это решение связано с тем, что подразделения Государственной миграционной службы сейчас значительно загружены. Поэтому многие девятиклассники, желающие поступить в учебные заведения, не успевают получить паспорт до начала вступительной кампании", - отметили в МОН.

В то же время, согласно условиям приема, каждый поступающий должен приложить к бумажному заявлению копию документа, удостоверяющего личность. По закону, свидетельство о рождении не относится к таким документам, поэтому в учебных заведениях, которые готовят младших специалистов, возникла определенная коллизия. Решение МОН позволит разрешить эту проблему.

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В МОН напомнили, что с 1 октября 2016 года каждый гражданин Украины должен получить паспорт по достижении 14-летнего возраста. Он изготавливается в форме ID-карты.

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