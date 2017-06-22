Джордж Клуни продал свой бренд текилы за $1 млрд

Джордж Клуни основал компанию Casamigos в 2013 году вместе с друзьями Ранде Гербером и Майком Мелдманом

Премиальный американский бренд текилы Casamigos, одним из основателей которого был голливудский актер Джордж Клуни, куплен британским алкогольным гигантом Diageo за 1 миллиард долларов США. Об этом сообщает Би-би-си.

Соглашение с Diageo было подписано всего спустя пару недель после того, как жена актера Амаль Клуни родила двойню - девочку и мальчика.

Джордж Клуни основал компанию Casamigos в 2013 году вместе со своими друзьями Ранде Гербером и Майком Мелдманом.

По их словам, бренд Casamigos (в переводе с испанского означает дом друзей) родился после ночных дружеских посиделок с текилой.

"В Diageo заявили о намерении сделать Casamigos международным брендом. Ранде Гербер, муж супермодели Синди Кроуфорд, рассказал, что Casamigos началась с дружбы и затеи создать самую вкусную и мягкую текилу", - отмечается в сообщении.

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