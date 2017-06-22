За жестокое обращение с животными, если животное было покалечено или убито предусмотрен арест на до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет

Верховная Рада усилила наказание за жестокое обращение с животными. За изменения в некоторые законы по поводу гуманного отношения к животным №5119-1 в целом проголосовали 257 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

За жестокое обращение с животными, если животное было покалечено или убито, натравливание одного животного на другое, публичный призыв к жестокому обращению с животными предусмотрен арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Сейчас за такие действия предусмотрен штраф или арест на срок до шести месяцев.

За те же действия в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, или совершенные повторно, или совершенные группой лиц предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Сейчас усиление наказания предусмотрено только за те же действия в присутствии малолетнего, это увеличение штрафа или ограничение свободы на срок до двух лет.

Ранее сегодня сообщалось, что на заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о запрете на отлов в столице бездомных котов.

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