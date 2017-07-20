Экватор перейден: какие вузы лидируют по числу поданных заявлений

Традиционно среди поступающих самыми популярными специальностями остаются экономика, право, туризм, международные отношения и компьютерные науки

Абитуриенты на сегодняшний день зарегистрировали более 144 тыс электронных кабинетов и подали почти 580 тыс электронных заявлений. Всего на образовательно-квалификационные уровни - младший специалист, бакалавр и магистр - подано около 897 тыс заявлений от 290 тыс абитуриентов. Об этом заявил директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров во время брифинга.

"Эти цифры вполне соответствуют нынешнему этапу вступительной кампании, находящейся на "экваторе". Сейчас будет определенный момент, когда представление заявлений замедлится, а потом очень ускорится в последние дни - это общая динамика всех лет", - пояснил Шаров.

По количеству заявлений сейчас лидируют:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 29 тыс 461 заявление;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 23 тыс 892 заявления;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 19 тыс 237 заявлений;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 16 тыс 960 заявлений;

Национальный университет "Львовская политехника" - 15 тыс 612 заявлений;

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина - 13 тыс 666 заявлений;

Киевский национальный торгово-экономический университет - 13 тыс 381 заявлений;

Национальный авиационный университет - 13 тыс 78 заявлений;

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара - 12 тыс 330 заявлений;

Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова - 11 тыс 493 заявления.

Традиционно среди поступающих самыми популярными специальностями остаются экономика, право, туризм, международные отношения, несколько меньше - компьютерные науки.

Также на брифинге речь шла о заявлениях от 18 тыс абитуриентов, которые не были приняты системой из-за отсутствия конкурсного балла. Как сообщила директор ГП ИнфоРесурс Оксана Белик, эти абитуриенты получили соответствующие сообщение по электронной почте и SMS, и на сегодня уже 96% из них успешно восстановили свои заявления.

Как отметил Олег Шаров, в первые дни у поступающих возникло немало проблем с регистрацией электронных кабинетов. Они в основном были вызваны разногласиями персональных данных в документах - пропущенные апострофы, чередование "і" / "и", разногласия в одну букву, представленные старые названия населенных пунктов, переименованных в пределах декоммунизации и тому подобное. Это было связано с невнимательностью как абитуриентов, так и администраций учебных заведений.

Большинство из этих ошибок уже исправлены. Однако тем абитуриентам, у которых остались такие проблемы, МОН позволило подавать документы в бумажной форме - если в присутствии представителя приемной комиссии вуза будет проверена невозможность создания электронного кабинета.

Читайте также: Абитуриентам: что делать в случае сбоя электронной системы

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.