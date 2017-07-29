Непогода в Украине: погибла женщина, без воды Лисичанск
29.07.2017 09:34
В восьми областях в ряде населенных пунктов нет электричества. Воды нет в Лисичанске, Новодружеске и Приволье
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Из-за непогоды в Украине остались без электричества 339 населенных пунктов в восьми областях. Об этом сообщает ГСЧС.
Света нет в Полтавской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
В селе Антоновка Черкасской области женщину ударила молния, она погибла.
В Луганской области обесточены две насосные станции, из-за чего без воды остался Лисичанск, Новодружеск и Приволье.
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