Непогода в Украине: погибла женщина, без воды Лисичанск

В восьми областях в ряде населенных пунктов нет электричества. Воды нет в Лисичанске, Новодружеске и Приволье

Из-за непогоды в Украине остались без электричества 339 населенных пунктов в восьми областях. Об этом сообщает ГСЧС.



Света нет в Полтавской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Кировоградской областях.



В селе Антоновка Черкасской области женщину ударила молния, она погибла.

В Луганской области обесточены две насосные станции, из-за чего без воды остался Лисичанск, Новодружеск и Приволье.

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