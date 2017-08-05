Сегодня в Украине чтят память жертв Большого террора
Сегодня в Украине почтят память жертв Большого террора. Об этом сообщает Институт национальной памяти.
С 12:00 около Креста репрессированным в 1930-50-х годах около Майдана Независимости прошла панихида.
С 13:00 и до 15:00 в заповеднике Быковнянские могилы пройдут мемориальные мероприятия.
Большой террор - это масштабная кампания массовых репрессий в СССР в 1937-38 гг. Ее целью была ликвидация реальных и потенциальных оппонентов, запугивание населения. Последствиями коммунистического террора в Украине стало уничтожение политической, культурной и научной элиты.
В 1937 году были расстреляны Николай Кулиш, Лесь Курбас, Антон Крушельницкий с двумя сыновьями, Николай Зеров, Валерьян Полищук и другие.
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