Сегодня в Украине чтят память жертв Большого террора

В Украине вспоминают жертв коммунистического террора 1937-38-х годов, который уничтожил культурную и политическую элиту Украины

Сегодня в Украине почтят память жертв Большого террора. Об этом сообщает Институт национальной памяти.



С 12:00 около Креста репрессированным в 1930-50-х годах около Майдана Независимости прошла панихида.



С 13:00 и до 15:00 в заповеднике Быковнянские могилы пройдут мемориальные мероприятия.



Большой террор - это масштабная кампания массовых репрессий в СССР в 1937-38 гг. Ее целью была ликвидация реальных и потенциальных оппонентов, запугивание населения. Последствиями коммунистического террора в Украине стало уничтожение политической, культурной и научной элиты.

В 1937 году были расстреляны Николай Кулиш, Лесь Курбас, Антон Крушельницкий с двумя сыновьями, Николай Зеров, Валерьян Полищук и другие.

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