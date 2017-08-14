Ехали стоя: Укрзалізниця вернула пассажирам почти 10 тыс грн

44 пассажирам, ехавшим стоя на поезде Интерсити+ №764 Одесса-Дарница, компенсировали деньги за билеты

Укрзалізниця вернула деньги за билеты 44 пассажирам поезда Интерсити+ №764 Одесса-Дарница, которые были вынуждены ехать без предоставления им мест для сидения из-за замены движимого состава. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

Инцидент произошел 13 августа. Общая сумма компенсированных денег составила 9,2 тыс грн. Пассажиры получили деньги в железнодорожных кассах Одессы, Житомира, Киева и Винницы. Сообщается также, что процесс возврата средств продолжается.

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