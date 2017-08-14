Ехали стоя: Укрзалізниця вернула пассажирам почти 10 тыс грн
14.08.2017 19:49
44 пассажирам, ехавшим стоя на поезде Интерсити+ №764 Одесса-Дарница, компенсировали деньги за билеты
Фото: uz.gov.ua
Укрзалізниця вернула деньги за билеты 44 пассажирам поезда Интерсити+ №764 Одесса-Дарница, которые были вынуждены ехать без предоставления им мест для сидения из-за замены движимого состава. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.
Инцидент произошел 13 августа. Общая сумма компенсированных денег составила 9,2 тыс грн. Пассажиры получили деньги в железнодорожных кассах Одессы, Житомира, Киева и Винницы. Сообщается также, что процесс возврата средств продолжается.
Читайте также: В 62% пассажирских вагонов нет кондиционеров - Укрзалізниця
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:16
-
15:59
-
14:59
-
15:02
-
10:25
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 51739
- 32197
- 18194
- 16824
- 15357
Спецпроекты
Новости партнеров