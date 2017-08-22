Преторианцы: какими были первые телохранители в истории

Историк Гай де ла Бедойере рассказывает о преторианцах, которые изначально служили в охране императора, а со временем свергли не одного правителя Рима

Понятие "преторианцы" давно стало нарицательным, оно имеет долгую историю. О том, откуда появилось слово "преторианец", что оно обозначает и как это понятие трансформировалось со временем рассказывает Deutsche Welle.

Британский историк Гай де ла Бедойере в своей книге пишет, что когда-то преторием называлась палатка полководца и место, где она стояла в лагере римских войск. Отсюда возникло и название гвардии императора - преторианцы, которые были первые телохранители в истории.



Преторианскую гвардию императора создал Октавиан Август. Вначале это были девять когорт по 1000 солдат в каждой. В состав когорт входили и всадники, и пехотинцы. Преторианцы несли стражу вокруг дворца императора, сопровождали его, когда он выходил в город, принимал участие в публичных празднествах и религиозных церемониях. Они единственные могли носить оружие в Риме.

У преторианцев было множество привилегий. Служили они не 20-25 лет, как в регулярных римских войсках, а около пятнадцати. Их жалованье превышало жалованье рядового легионера более чем в два раза. Преторианцам часто выплачивали большие суммы по случаю "круглых" юбилеев правления императора, рождения наследника, его совершеннолетия, одержанных Римом побед, а самое главное - при восшествии на престол нового императора.

Преторианская гвардия была лучше экипирована. Только преторианцы могли использовать "императорский пурпур", например, носить пурпурные тоги при несении караула в императорском дворце. Для них были выстроены специальные казармы в Риме, даже чеканились монеты в их честь.

Чеканить эти монеты приходилось еще и потому, что аппетиты преторианцев росли буквально с каждым императором.

Британский историк описывает в книге "Преторианцы" своеволие и всевластие преторианской гвардии, возводившей на престол и свергавшей императоров, наводившей страх, грабившей и избивавшей граждан Рима. И, в конце концов, давшей Риму одного из императоров: Марка Опеллия Макрина в 217 году.

В результате заговора против императора Каракаллы тот был убит одним из телохранителей, и армия провозгласила Макрина императором. Но полководцем он был никудышным, а римлянам приходилось тогда вести многочисленные войны. Солдаты, надеявшиеся на богатые трофеи в случае победы, которую никак не удавалось одержать, были разочарованы. Кроме того, Макрин жил не в Риме, а в Антиохии - богатом, но провинциальном городе на территории сегодняшней Турции. Когда в центре империи начались волнения, Макрин пытался, переодевшись в простого солдата, добраться до Рима, но его узнали, схватили и убили.

Все эти "безобразия", инициаторами, организаторами и участниками которых были преторианцы, закончились лишь в IV веке. Распустил преторианскую гвардию Константин Великий, а ее казармы в Риме были разрушены как "постоянное гнездо мятежей и разврата".

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