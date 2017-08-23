Флэшмоб в Севастополе: как жители отметили День флага Украины

Севастопольцы из временно оккупированного россиянами города вышли на набережную Черного моря в синей и желтой одежде

Жители оккупированного Россией Севастополя поздравили Украину с Днем флага и Днем Независимости, организовав патриотический флэшмоб. Фото было выложено в Facebook пользовательницей Татьяной Москаленко.

Около трех десятков человек пришли на набережную города в одежде цветов национального флага Украины: синего и желтого.

"Поздравляем нашу Украину с Днем Флага и Днем Независимости!!! С тобой в сердце", - написала Москаленко.

23 августа 2017 года во время церемонии поднятия государственного флага Украины на Софийской площади в Киеве, президент Петр Порошенко заявил о необходимости "сделать все возможное, чтобы сине-желтый флаг снова гордо реял над всей территорией Украины, включая Крым, Севастополь, Донбасс".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.