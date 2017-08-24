Укрзалізниця запустила второй поезд Киев-Перемышль

Поезд едет в Польшу через Винницу, Хмельницкий и Тернополь

Сегодня, 24 августа, в первый рейс отправился новый поезд Интерсити+ №715/716 Киев-Перемышль, курсирующий в Польшу через Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника департамента пассажирских перевозок дальнего следования Укрзалізниці Александр Красноштан.

"День начался с хороших новостей - в первый рейс отправился новый поезд Интерсити+ Киев-Перемышль по маршруту через Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Теперь жители этих городов получили удобную возможность путешествовать в ЕС", - отметил Красноштан.

Стоимость проезда в поезде №715/716 до Перемышля составляет: из Киева 676 грн - в первом классе, 478 грн - во втором; из Винницы: 526 грн - в первом классе, 370 грн - во втором; из Хмельницкого 451 грн - в первом классе, 322 грн - во втором; из Тернополя 370 грн - в первом классе и 265 грн - во втором классе.

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