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Google поздравил Украину с Днем Независимости

24.08.2017 18:25
Google разместил праздничный дудл в честь 26-летия независимости Украины
Google поздравил Украину с Днем Независимости
Праздничный дудл в честь Дня Независимости (фото - Google)

Корпорация Google поздравила Украину с Днем Независимости с помощью праздничного дудла в одноименной поисковой системе.

"Сегодняшний Doodle посвящен Дню Независимости Украины, изображая красочное празднование людей. Он нарисован в оттенках синего и желтого, национальных цветах Украины, символизирующих пробуждение золотых полей пшеницы страны и синего неба", - говорится в сообщении Google.

Автор дудла - художник Сергей Майдуков. По его словам, изображение призывает людей к счастью и показывает разнообразие национальностей, проживающих в Украине и "работающих вместе в направлении свободы, мира и уважения друг к другу".

Дудл доступен для просмотра только с территории Украины.

Google также напоминает, какими были праздничные дудлы в этот день в честь Дня Независимости и других праздников в предыдущие годы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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