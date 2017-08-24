Google поздравил Украину с Днем Независимости

Google разместил праздничный дудл в честь 26-летия независимости Украины

Корпорация Google поздравила Украину с Днем Независимости с помощью праздничного дудла в одноименной поисковой системе.

"Сегодняшний Doodle посвящен Дню Независимости Украины, изображая красочное празднование людей. Он нарисован в оттенках синего и желтого, национальных цветах Украины, символизирующих пробуждение золотых полей пшеницы страны и синего неба", - говорится в сообщении Google.



Автор дудла - художник Сергей Майдуков. По его словам, изображение призывает людей к счастью и показывает разнообразие национальностей, проживающих в Украине и "работающих вместе в направлении свободы, мира и уважения друг к другу".

Дудл доступен для просмотра только с территории Украины.

Google также напоминает, какими были праздничные дудлы в этот день в честь Дня Независимости и других праздников в предыдущие годы.

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