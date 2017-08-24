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Королева Великобритании поздравила Украину с Днем Независимости

24.08.2017 19:35
Елизавета ІІ поздравила украинцев с Днем Независимости
Королева Великобритании поздравила Украину с Днем Независимости
Елизавета ІІ (фото - ЕРА)

Королева Великобритании Елизавета ІІ поздравила Украину с Днем Независимости. Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине.

"С огромным удовольствием шлю вам мои поздравления в день празднования вашего Национального Праздника, вместе с моими пожеланиями счастья для украинцев в будущем году", - цитирует посольство поздравление Елизаветы ІІ.

Накануне праздника с Днем Независимости президента Петра Порошенко поздравил американский президент Дональд Трамп.

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