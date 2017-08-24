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В центре Киева британские военные сыграли на волынке: видео

24.08.2017 21:53
Военные Великобритании принимали участие в параде в честь Дня Независимости Украины
В центре Киева британские военные сыграли на волынке: видео
Фото: скриншот видео

В центре Киева военные Великобритании сыграли на волынке и станцевали народные ирландские танцы. Видео выложила пользователь Facebook Xenka Sequoia.

Подразделения британских военных принимали сегодня участие в военном параде в честь Дня Независимости Украины. На параде также присутствовали военные Грузии, Канады, Литвы, Молдовы, Польши, США, а также знаменные группы Латвии, Румынии, Эстонии.

Читайте также: День Независимости: фоторепортаж военного парада в Киеве

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