В центре Киева британские военные сыграли на волынке: видео
24.08.2017 21:53
Военные Великобритании принимали участие в параде в честь Дня Независимости Украины
Фото: скриншот видео
В центре Киева военные Великобритании сыграли на волынке и станцевали народные ирландские танцы. Видео выложила пользователь Facebook Xenka Sequoia.
Подразделения британских военных принимали сегодня участие в военном параде в честь Дня Независимости Украины. На параде также присутствовали военные Грузии, Канады, Литвы, Молдовы, Польши, США, а также знаменные группы Латвии, Румынии, Эстонии.
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