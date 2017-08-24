В центре Киева британские военные сыграли на волынке: видео

Военные Великобритании принимали участие в параде в честь Дня Независимости Украины

В центре Киева военные Великобритании сыграли на волынке и станцевали народные ирландские танцы. Видео выложила пользователь Facebook Xenka Sequoia.

Подразделения британских военных принимали сегодня участие в военном параде в честь Дня Независимости Украины. На параде также присутствовали военные Грузии, Канады, Литвы, Молдовы, Польши, США, а также знаменные группы Латвии, Румынии, Эстонии.

Читайте также: День Независимости: фоторепортаж военного парада в Киеве

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.