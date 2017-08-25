В Мариуполе вдовам погибших военных вручили ключи от квартир

Общая стоимость квартир - почти полтора миллиона гривен

В Мариуполе две семьи, кормильцы которых погибли при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения АТО, получили ключи и ордера на новые квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

"Согласно решению депутатов Мариупольского городского совета, жилье было приобретено за счет средств местного бюджета. Общая стоимость квартир - почти полтора миллиона гривен. Ведомства, в которых проходили службу погибшие, обеспечат семьи мебелью и оборудованием", - говорится в сообщении.



"Они отдали жизнь ради будущего Украины, ради будущего наших детей. Мы сразу сделали все возможное, чтобы хоть чем-то помочь семьям погибших, потому что с потерей кормильца, семьям будет очень трудно поднимать на ноги детей", - сказал мэр города Вадим Бойченко.



Он сказал, что квартиры получили семьи двух погибших героев - сотрудника Службы безопасности Украины и Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. У погибших остались дети и пожилые родители.



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