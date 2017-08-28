Как выглядят снежные дюны на Марсе: фото NASA

В отличие от Земли, снег и лед на Красной планете представляют собой двуокись углерода, также известную под названием сухой лед

Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фото так называемых снежных дюн на поверхности Марса.

Согласно сообщению на сайте ведомства, снимок был сделан 21 мая 2017 года космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Отмечается, что, в отличие от Земли, снег и лед на Марсе представляют собой двуокись углерода, более известную как сухой лед.

В период условной весны на Красной планете лед на поверхности дюн трескается, и выходящий наружу газ выносит наверх темный песок, часто создавая красивые узоры. В то же время на шероховатой поверхности между дюнами лед сохраняется за небольшими защищенными хребтами.

Снежные дюны на поверхности Марса (фото - nasa.gov)

17 августа 2017 года сообщалось, что повторный анализ снимков поверхности Марса установил вероятность наличия на экваториальном поясе планеты значительных запасов льда.

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