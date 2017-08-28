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В оккупированном Крыму ввели карантин из-за амброзии

28.08.2017 12:06
Местные жители трех районов полуострова жалуются на ухудшение состояния здоровья из-за аллергенной пыльцы растения
В оккупированном Крыму ввели карантин из-за амброзии
Фото: скриншо видео

В Красногвардейском, Нижнегорском и Джанкойском районах оккупированного Крыма ввели карантин в связи с выявлением амброзии, пыльца которой приводит к различным формам аллергических реакций у людей. Об этом сообщают Крым. Реалии со ссылкой на службу оккупантов по земельному и фитосанитарному надзору.

"Установление карантинного фитосанитарного режима в обозначенных карантинных зонах предусматривает проведение соответствующих мероприятий по локализации и ликвидации очагов распространения растения", - отмечается в сообщении.

25 июля на полуострове страдали посевы сельскохозяйственных культур, поскольку в июле амброзия захватила более тысячи гектаров земли

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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