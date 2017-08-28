Доктор Зло: немецкий санитар мог убить более 80 пациентов
Ранее осужденному по делу о гибели двух пациентов немецкому экс-санитару вменяют в вину убийство еще 84 человек. Об этом со ссылкой на сообщения следователей из Нижней Саксонии пишет агентство Deutsche Welle.
В 2008-м и 2015 годах мужчину приговорили к пожизненному тюремному заключению за двойное убийство и попытку убийства еще трех человек, а также за нанесение опасных для жизни повреждений. Санитар признался, что пытался нанести тяжелый вред здоровью 90 пациентов, "чтобы потом их реанимировать".
Злоумышленник вводил избыточные дозы медикамента для лечения сердечно-сосудистых заболеваний тяжелобольным пациентам.
Ранее следствие доказало 37 случаев убийства в клинике в Дельменхорсте и еще, по меньшей мере, шесть случаев в больнице Ольденбурга. Всего проверяются более 200 подобных случаев.
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Летом 2011 года в США скончался патологоанатом Джек Кеворкян, известный поддержкой идеи эвтаназии тяжелобольных пациентов. В 90-е годы он помог уйти из жизни более чем сотне неизлечимо больных людей.
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