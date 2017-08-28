Заместителю мэра Ирпеня вручили подозрение

Мэр Ирпеня Владимир Карплюк в прокуратуру в назначенное время для вручения подозрения так и не явился

Заместителю мэра Ирпеня Дмитрию Христюку вручили подозрение в прокуратуре Киевской области. Об этом сообщает издание Громада Приирпенья.

Мэр Ирпеня Владимир Карплюк в прокуратуру, где ему также должны были вручить подозрение, в назначенное время так и не явился.

"Дмитрий Христюк пришел с адвокатами. Сейчас ему вручают уведомление о подозрении. Журналисты ждут, что сможет сказать Христюк, ознакомившись с подозрением ", - рассказывает журналист издания Сергей Огородник.

У себя в Facebook Христюк написал, что обвинения считает надуманными. "Мэра Ирпеня Владимира Карплюка, меня и других членов нашей команды пытаются дискредитировать в глазах общества, облить заказной информационной грязью, а, главное, избавиться, как политических конкурентов на следующих выборах", - добавил он.

1 июля 2017 года в прокуратуре Киевской области сообщили, что Христюк в начале года приобрел квартиру в Ирпенском регионе, стоимость которой превышает 50 прожиточных минимумов, но не внес изменения в декларацию.

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