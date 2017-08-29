Дефицит сна заставляет принимать рискованные решения - ученые

Согласно результатам эксперимента, недели недосыпа достаточно, чтобы усилить склонность к риску

Дефицит сна способен усиливать склонность к рискованным решениям. Такие выводы сделали ученые Цюрихского университета, сообщает Naked Science.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 14 студентов мужского пола в возрасте от 18 до 28 лет. По условиям эксперимента, участники в течение недели спали по пять часов в сутки. Через две недели их заставили непрерывно бодрствовать в течение 40 часов.

Перед началом опытов и после каждого этапа участники прошли тестирование, выявляющее склонность к риску. Дважды в день студентам предлагали выбрать: получить небольшую сумму денег гарантированно или пойти на риск и в случае удачи получить значительно больше денег.

Пятичасовой сон в течение одних суток не повлиял на склонность к риску, однако поведение участников эксперимента изменилось после недели недосыпа: 11 из 14 участников принимали значительно более рискованные решения. При этом сами студенты считали, что их склонность к риску осталась прежней.

Ученые подчеркивают, что недооценка изменений собственного поведения - одно из опасных последствий дефицита сна.

Исследователи заключили, что рискованное поведение недосыпающих людей связано с деятельностью префронтальной коры головного мозга, которая отвечает за планирование и принятие решений. Ученые предполагают, что недостаток сна не позволяет этой области полноценно восстанавливаться.

17 марта 2017 года медики заявили, что хороший ночной сон является наиболее эффективным, простым и дешевым способом улучшения здоровья и благополучия общества в целом.

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