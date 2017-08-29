В США изучат влияние экстази на посттравматическое расстройство

Стигма экстази как вредного уличного наркотика препятствует прогрессу, считают ученые из Многопрофильной ассоциации психоделических исследований

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) определило, что 3,4-метилендиоксиметамфетамин (MDMA), также известный как экстази, является "прорывной терапией" при лечении посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Об этом пишет Sciencealert.

Благодаря этому решению, препарат может быстрее прийти к фармацевтическому одобрению.

Многопрофильная ассоциация психоделических исследований (MAPS) объявила о решении FDA на прошлой неделе, указав, что теперь они могут продвигаться вперед в своих исследованиях вещества.

Цель этих исследований - определить, насколько эффективно препарат можно использовать для лечения лиц, страдающих ПТСР. Исследования будут включать от 200 до 300 участников, первая группа начнет принимать экстази в 2018 году.

Исследования пройдут в США, Канаде и Израиле. Также MAPS планирует начать переговоры с Европейским агентством по лекарственным средствам в надежде на проведение тестирования также в Европе. В настоящее время основное внимание уделяется обеспечению необходимого финансирования.

По данным ученых, их организация все еще находится в процессе сбора денег для судебных процессов, и до сих пор им удалось получить 13 миллионов долларов, что составляет примерно половину требуемой суммы.

Издание отмечает, что MAPS проводит исследования MDMA с 1986 года в надежде доказать терапевтическую ценность препарата. После публикации результатов небольшого исследования, проведенного в США в 2011 году, препарат стал восприниматься в качестве потенциального средства для лечения ПТСР.

С тех пор ученые настаивают на дополнительных исследованиях, но стигма экстази как вредного уличного наркотика препятствует прогрессу. Новое решение FDA может изменить это.

Если MDMA окажется эффективным и безопасным препаратом, это может помочь миллионам людей жить нормальной, здоровой жизнью, не опасаясь следующего изнурительного эпизода ПТСР.

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