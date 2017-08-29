В ГП Документ ожидают нового ажиотажа на биометрические паспорта

Летний ажиотаж на биометрические документы спадет вместе с завершением сезона отпусков, считают чиновники

Спад ажиотажа среди украинцев на биометрические паспорта для выезда за границу ожидается на окончании сезона отпусков, новая волна желающих получить загранпаспорта возможна в канун новогодних праздников. Об этом в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь ГП Документ Владимир Полищук, сообщает Укринформ.

"Ажиотаж еще сохраняется, но его уже сняли в Харькове, Днепре, Ужгороде, Ивано-Франковске. Уже почти сняли ажиотаж в Киеве", - сказал он.

"Сейчас просто заканчивается сезон отпусков, и уже почти 2,5 млн человек сделали себе заграничные биометрические паспорта", - добавил Полищук.

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По словам чиновника, новый ажиотаж на получение биометрических паспортов можно ожидать "накануне новогодних праздников".

Ранее в августе 2017 года в Государственной миграционной службе сообщили, что в Украине ежедневно оформляется около 21-22 тысяч биометрических паспортов.

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