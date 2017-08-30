В Крыму оккупанты нашли применение канализационным стокам

Даже глубокая очистка канализационных вод для орошения грозит экологической катастрофой, считают ученые Института садоводства академии аграрных наук

Планы сепаратистов в Крыму использовать для орошения и питьевых нужд очищенные канализационные стоки и опресненную морскую воду обречены на провал. Об этом сообщают Радио Крым.Реалии со ссылкой на кандидата биологических наук Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины Олега Китаева.

"Даже самая глубокая очистка канализационных вод для орошения грозит экологической катастрофой. Некоторые опасные бактерии и бытовые отходы вроде фосфатов из моющих средств очень трудно уловить фильтрами. Удобрения в этом смысле безопасны, поскольку их специально выдерживают и обрабатывают, а фекалии из канализации обеззаразить сложнее. Этого, в принципе, можно добиться, но в итоге орошение будет все равно очень рискованным", - отметил ученый.

Гидрогеолог, главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины Евгений Яковлев высказал мнение, что опресненная вода не подойдет для питьевых нужд крымчан.

"Перспектива использовать опресненную морскую воду в Крыму целиком реальная, однако она подойдет только для технических нужд. Эта вода не живая и требует кондиционирования путем прокачки через поверхностный грунт, если есть намерение использовать ее как питьевую", - заявил гидрогеолог.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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