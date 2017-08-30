В Одессе СБУ пресекла закупку российского оборудования

По материалам СБУ тендерный комитет отменил закупку российского оборудования

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе закупку российского оборудования коммунальным предприятием на сумму более семи миллионов гривень во время проведения тендерных торгов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что одно из коммунальных одесских предприятий объявило конкурс на закупку оборудования для собственных нужд. Во время проверки конкурсной документации сотрудники спецслужбы выяснили, что условия тендера "выписаны" именно под продукцию российского производства.

Чиновники сформировали такие требования, несмотря на решение Национального комитета по промышленному развитию Украины о предоставлении обязательного и безусловного преимущества отечественным производителям при проведении любых конкурсов для обеспечения продукцией госпредприятий.

"По заключению экспертов профильного государственного научно-исследовательского института, продукция российского производителя значительно худшего качества, чем отечественные аналоги и не соответствует действующим техническим требованиям. По материалам СБУ тендерный комитет отменил закупку российского оборудования", - отметили в пресс-центре.

Новые требования закупок предусматривают участие исключительно отечественных производителей.

21 августа сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой перекрыли канал поставок из России в Украину некачественных комплектующих для протезирования, в том числе для участников антитеррористической операции.

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