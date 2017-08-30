В Крыму из-за строительства автомагистрали уничтожают лесополосы

Тысячи деревьев уже выкорчеваны вдоль Феодосийской трассы, отметил правозащитник Абдурешит Джеппаров

Из-за строительства автомагистрали "Таврида" вдоль Феодосийской трассы в аннексированном РФ Крыму уничтожаются лесополосы. Об этом заявил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, сообщают Крым. Реалии.

По его словам, речь идет о тысячах деревьев.

"Тысячи деревьев уже выкорчеваны вдоль Феодосийской трассы и этот процесс продолжается. Трасса лишается "зеленой" защиты, к тому же прошла информация, что проект строительства "Тавриды" не предусматривает в своем бюджете высадку новых лесополос", - сказал правозащитник.

По его словам, ситуация наносит серьезный урон экологии полуострова и праву крымчан на благоприятную окружающую среду.

"Эта ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Крымчане имеют право на благоприятную окружающую среду, но отсутствие лесополос вдоль самой загруженной трассы полуострова это уже сегодня значительный урон в этих правах", - отметил Джеппаров.

О начале строительства автомобильной дороги "Таврида" (Керчь - Симферополь - Севастополь) в Крыму сообщили 12 мая. Сдать в эксплуатацию трассу "Таврида" российские оккупанты планировали в 2018 году, но потом они заявили о сдвиге сроков строительства на два года.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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