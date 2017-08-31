Матч Украина-Турция: полиция усилит охрану порядка в Харькове

К обеспечению правопорядка привлекут 3,6 тысяч полицейских и бойцов Нацгвардии; ожидается, что на стадион прибудут около 35 тысяч болельщиков

Полиция в усиленном режиме будет обеспечивать охрану порядка во время матча между футбольными сборными Украины и Турции, который состоится 2 сентября 2017 года на стадионе Металлист в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По предварительным данным, на стадион прибудут около 35 тысяч болельщиков.

"Охрану порядка будут обеспечивать 1400 работников ГУНП в Харьковской области, 2200 - приданных сил, в том числе 900 военнослужащих Нацгвардии, 650 курсантов высших учебных заведений системы МВД, 250 патрульных полицейских", - говорится в сообщении.

В полиции обращают внимание, что, согласно нормам УЕФА, во время проведения матча вход с рюкзаками и габаритными сумками на стадион запрещен. Также запрещено проносить оружие и другие опасные предметы, появляться на стадионе в нетрезвом виде.

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"На стадионе будут находится четыре линии контроля, прохождение которых может занять до 25 минут. В обязательном порядке будет проверяться совпадение фамилий болельщиков в билете и паспорте", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят прибывать на стадион заблаговременно, запуск на трибуны начнется за три часа до начала матча.

11 августа 2017 года в центре Киева футбольные фанаты устроили массовую драку.

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