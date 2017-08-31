Погода в Украине на начало сентября: дожди с грозами и потепление

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие дни в большинстве областей ожидается повышение температуры воздуха

В пятницу, 1 сентября, дожди ожидаются в восточных областях, ряде центральных и южных областей, а также в Крыму. На остальной территории Украины без осадков. Дневная температура воздуха на западе составит в среднем +24…+26, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях +26…+28, на Закарпатье до +29 градусов. Ночью будет около +9…+11 градусов.



В центральных областях +19…+21 днем и +9…+11 градусов ночью. На севере днем +19…+21, ночью +8…+10, в Сумской области +16…+18 днем и +11...+13 градусов ночью. В восточных областях днем около +19…+21, в Харьковской области +15…+17, ночью +10…+12 градусов. На юге +22…+24 днем и +13…+15 градусов ночью. В Крыму днем +20…+22 и ночью +13…+15 градусов.

В Киеве и Киевской области завтра ожидается сухая погода. Днем термометры покажут +19…+21, ночью +9…+11 градусов.

В субботу, 2 сентября, дожди пройдут практически во всех областях Украины, за исключением ряда западных и южных. Температура воздуха на западе страны днем составит +24…+26, во Львовской области +21…+23, ночью +11…+13 градусов. В центральных и северных областях +21…+23 днем и +11…+13 градусов ночью. На востоке днем +20…+22, ночью +11…+13. На юге днем около +25…+27, в Одесской области до +30, ночью около +13…+15 градусов. В Крыму +21…+23 днем и +15…+17 градусов ночью.

В Киеве и Киевской области в субботу осадков не предвидится. Днем будет +21…+23, ночью +12…+14 градусов.

В воскресенье, 3 сентября, дожди с грозами ожидаются в западных областях, на остальной территории без осадков. Дневная температура воздуха на западе составит в среднем +19…+21, во Львовской области +16…+18, в Черновицкой и Хмельницкой +22…+24, ночью +11…+13 градусов. В центральных областях потеплеет днем до +25…+27, ночью будет +13…+15. На севере +24…+26 днем и +11…+13 ночью. В восточных областях +23…+25 днем и +11…+13 градусов ночью. На юге днем +28…+30, ночью +15…+17. В Крыму +23…+25 днем и +13…+15 градусов ночью.

В Киеве и Киевской области днем +25…+27, ночью +12…+14 градусов. Без осадков.

4 сентября, по предварительным прогнозам, в большинстве областей потепление продолжится, и средняя дневная температура составит +28 градусов. Только на западе Украины будет нежарко - днем +17…+19 и дожди.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.