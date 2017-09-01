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В Украине 1 сентября за порядком следят 15 тысяч полицейских

01.09.2017 07:15
Праздновать первый звонок будут в более чем 15 тысячах школ
В Украине 1 сентября за порядком следят 15 тысяч полицейских

Следить за порядком и безопасностью 1 сентября будут около 15 тысяч полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Среди них - сотрудники ювенальной и патрульной полиции, участковые офицеры и школьные офицеры полиции.

Праздновать День знаний будут в более чем 15 тысячах учебных заведений по всей стране. В этом году учебный год начнется для четырех миллионов школьников, из них более 400 тысяч - первоклассники. 

22 августа 2017 года министр образования Лилия Гриневич рассказала, что школы сами определяют структуру учебного года, а Минобразования устанавливает только даты начала и завершения учебного процесса.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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