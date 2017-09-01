В Украине за порядком 1 сентября будут следить 15 тыс полицейских
Следить за порядком и безопасностью 1 сентября будут около 15 тыс полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Среди них - сотрудники ювенальной и патрульной полиции, участковые офицеры и школьные офицеры полиции.
Праздновать День знаний будут в более чем 15 тысячах учебных заведений по всей стране. В этом году учебный год начнется для четырех миллионов школьников, из них более 400 тыс - первоклассники.
22 августа 2017 года министр образования Лилия Гриневич рассказала, что школы сами определяют структуру учебного года, а Минобразования устанавливает только даты начала и завершения учебного процесса.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:55
-
вчера
18:20
-
вчера
17:43
-
вчера
15:57
-
вчера
16:41
Новости партнеров
- 39460
- 24018
- 23780
- 17994
- 15909