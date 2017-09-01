В Донецкой области более 150 тыс детей в этом году пойдут в школу

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский добавил, что еще 535 школ остаются на временно оккупированной территории

В Донецкой области в этом году за парты сядут 152,5 тысяч школьников, в том числе - 16,8 тысяч первоклассников. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

Учить школьников будут более 15 тысяч учителей.

Жебривский также добавил, что на территории области, контролируемой украинскими властями, находится 567 школ.

"16 из них уже в течение трех военных лет не будут открыты в результате разрушений, ведение вблизи боевых действий или из-за отсутствия учеников. На временно оккупированной территории остаются 535 школ", - написал он.

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