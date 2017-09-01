В Шотландии пьяная пожилая пара заставила гостей бежать из отеля

72-летний Роберт Фергус бегал голый с ножницами, а его 69-летняя жена угрожала убийством сотруднику отеля

Полиция в Шотландии задержала пожилую пару за их поведение в одном из отелей, которое заставило персонал и гостей бежать из здания. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, 72-летний Роберт Фергус бегал голый с ножницами, а также разбил стеклянную панель в гостинице, за что ему придется заплатить 800 фунтов.

Он признал, что угрожал и оскорблял четырех сотрудников, умышленно уничтожая имущество.

На суде Фергус рассказал, как ножницами разрезал кабели связи на стойке отеля, а потом пьяный сел за руль своего BMW, где его и поймали.

Его жена Рут, которой 69 лет, угрожала застрелить работника отеля.

Суд обязал пару выплатить штраф в размере более чем 4 000 фунтов.

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