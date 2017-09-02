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В украинские вузы поступили около 150 абитуриентов из Крыма

02.09.2017 16:32
Вступительная кампания для абитуриентов из временно неподконтрольных Украине территорий длится до 30 сентября
В украинские вузы поступили около 150 абитуриентов из Крыма

В украинские вузы поступили больше тысячи абитуриентов из неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей и около 150 абитуриентов из аннексированного Крыма. Об этом сообщил директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров, передает hromadske.ua.

Это не окончательные цифры - вступительная кампания для жителей неподконтрольных Украине территорий продолжается до 30 сентября. 

Пока такие абитуриенты составляют 1,5-2% от общего количества поступивших в вузы в этом году. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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