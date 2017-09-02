Из Крыма выехал сотрудник Украинского культурного центра

Леонид Кузьмин объяснил, что принял решение покинуть оккупированный полуостров из-за угроз

Представитель Украинского культурного центра во временно оккупированном Россией Крыму Леонид Кузьмин заявляет, что покинул полуостров после угроз. Об этом сообщает Радио Свобода.

Кузьмин утверждает, что уже несколько дней находится на материковой части Украины.

"Решил покинуть Крым после "убедительных" бесед. На телефон мне приходили разные сообщения, в которых говорили, что меня ждет судьба Балуха (украинца Владимира Балуха оккупанты обвинили в хранении боеприпасов и приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима, - ред.). После этого я решил, что нужно уехать", - сказал Кузьмин.

По его словам, есть информация, что в аннексированном Крыму перед оккупантами стоит задача "зачистить поле перед выборами".

Кузьмин заявляет, что планирует вернуться к своей деятельности, связанной с образованием.

21 марта 2017 года сообщалось, что четверых деятелей Украинского культурного центра Крыма вызывали на допросы в крымское управление ФСБ в Симферополе.

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