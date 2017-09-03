С фасада магазина на Грушевского стерли граффити времен Майдана

По решению хозяина магазина "Эмпориум" в центре Киева уничтожены граффити времен Революции достоинства

С фасада магазина мебели "Эмпориум" на улице Грушевского в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, нанесенные во время Революции достоинства. Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналистка Татьяна Высоцкая.







Собственник магазина Игорь Доценко обосновал свои действия тем, что граффити являются "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы". Доценко заявил, что желающие могут купить репродукции этих граффити на рынке. На замечание о том, что из-за его решения уничтожены оригиналы работ, Доценко не ответил.







Журналист Сергей Сидоренко соощил, что Доценко угрожает другим высказавшимся под этим постом пользователям соцсети в личных сообщениях.



Блогер Антон Ходза сообщил, что сегодня в 15:00 киевляне соберутся у магазина, чтобы поговорить с хозяином. Завтра, 4 сентября, пройдет совместный брифинг Украинского института национальной памяти, Музея Майдана, а также художников и общественных деятелей по поводу уничтожения исторического памятника.

По имеющимся данным, Украинский институт национальной памяти готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру по факту вандализма. "Граффити на Грушевского является памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 N869

Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части - штраф до 2350 грн или ограничение или лишение свободы до трех лет с возможным запретом занимать определенные должности", - указывает институт.





Граффити с изображением Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинки появились на фасаде магазина "Эмпориум" в конце 2013 года.