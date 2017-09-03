В Киеве средняя температура августа превысила климатическую норму

По данным Центральной геофизической обсерватории, на протяжении 16 дней температура воздуха в Киеве превышала 30°C

В Киеве среднемесячная температура воздуха в августе составила + 22,4°C. Это превысило климатическую норму на 3,8°C. Также в прошлом месяце было зарегистрировано два температурных рекорда. Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

Холоднее всего было 31 августа. Тогда температура опустилась до + 8,4°C. Самым теплым было 4 августа. В этот день максимальная температура достигла + 34,7°C.

По данным Центральной геофизической обсерватории, на протяжении 16 дней температура воздуха в Киеве превышала 30°C.

На протяжении прошлого месяца в столице выпало 57 мм осадков, что составило 83% климатической нормы.

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