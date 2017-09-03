Нищук: Уничтожение граффити на Грушевского недопустимо

Министерство культуры вместе с партнерами будет искать варианты восстановления патриотических граффити на улице Грушевского в Киеве

Министр культуры Евгений Нищук назвал уничтожение патриотических граффити на ул. Грушевского в Киеве недопустимым. Минкультуры вместе с партнерами будет искать варианты восстановления граффити, написал Нищук на своей странице в Facebook.



"С прискорбием узнал об уничтожении граффити на улице Грушевского - так называемых Икон Революции. Признаюсь, был удивлен этой новостью. Казалось бы, после событий Революции достоинства, свидетелями и участниками которой мы были, после Небесной Сотни, на третий год войны, такие вещи должны быть невозможными и недопустимыми... Впрочем, если рисунки зарисовали не просто так - должен огорчить инициаторов - эти иконы уже давно не только на стенах - они в сердцах украинцев. Относительно Икон Революции, будем искать с коллегами варианты их восстановления в той или иной степени", - сообщил министр.



Он отметил, что планирует встретиться на днях с представителями Киева и Музея Майдана, чтобы обсудить возможности внесения подобных арт-объектов в перечень памятников истории и варианты их сохранения, вроде остекленного фрагмента одной из колонн Главпочтамта, расписанной во времена Оранжевой революции.



"Не знаю, чем руководствовались инициаторы этой "гениальной идеи", более того - не могу представить, у кого могла подняться рука просто их смыть. Одно знаю - это было недопустимо и недальновидно", - добавил Нищук.



Ранее сегодня сообщалось, что с фасада магазина мебели на улице Грушевского в Киеве стерли патриотические граффити, изображающие Тараса Шевченко, Ивана Франко и Лесю Украинку.



Завтра, 4 сентября, пройдет совместный брифинг Украинского института национальной памяти, Музея Майдана, а также художников и общественных деятелей по поводу уничтожения исторического памятника.



Украинский институт национальной памяти готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру по факту вандализма. "Граффити на Грушевского является памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 N869. Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части - штраф до 2350 грн или ограничение или лишение свободы до трех лет с возможным запретом занимать определенные должности", - указывает институт.



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