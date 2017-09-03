По факту столкновений в Одессе открыто угловное производство
По факту столкновений между активистами и полицейскими на стройке возле знаменитого "дома-стены" в Одессе открыто уголовное производство. Об этом пресс-секретарь полиции Одесской области Любовь Гордиевская рассказала телеканалу 112 Украина.
"По фактам этих событий у памятника архитектуры начато уголовное производство. Это событие квалифицируется по двум статьям - 296 (хулиганство) и 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщила Гордиевская.
Она напомнила, что конфликт произошел из-за строительства особняка возле памятника архитектуры. "Ни одного задержанного не было. Правоохранители обеспечивали публичный порядок. Есть двое пострадавших: один полицейский и один активист. На них упал кирпич", - рассказала Гордиевская.
Сегодня, 3 сентября, жители Одессы протестовали против строительства возле "дома-стены" на Воронцовском переулке. Сначала они собирали подписи за остановку строительства особняка вблизи памятника архитектуры, а потом прорвались на саму стройку.
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