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Художники восстановят уничтоженные на Грушевского граффити

03.09.2017 19:17
Работы начнутся завтра, 4 сентября
Художники восстановят уничтоженные на Грушевского граффити
Фото: facebook.com/tetyana.vysotska.5

Киевские художники восстановят закрашенные на фасаде здания по улице Грушевского граффити времен Майдана. Об этом сообщил куратор художественных проектов Гео Лерос на своей странице в Facebook.

"Расклад такой, завтра художники начнут восстанавливать эти работы. А поц что их закрасил, пусть только попробует прикоснуться к ним еще раз", - сказал он.

Громадське отмечает, что ранее к Леросу обратился глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля с вопросом, можно ли восстановить изображения.

"Будем восстанавливать по фотографиям, они будут такие же", - ответил художник.

Ранее министр культуры Евгений Нищук сообщил, что Минкультуры вместе с партнерами будет искать варианты восстановления граффити.

Завтра, 4 сентября, пройдет совместный брифинг Украинского института национальной памяти, Музея Майдана, а также художников и общественных деятелей по поводу уничтожения исторического памятника. 

По словам вице-премьера Вячеслава Кириленко, за уничтожение патриотических граффити предусмотрена уголовная ответственность

C фасада магазина мебели на улице Грушевского в Киеве стерли патриотические граффити, изображающие Тараса Шевченко, Ивана Франко и Лесю Украинку. 

Украинский институт национальной памяти готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру по факту вандализма. "Граффити на Грушевского является памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 N869. Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части - штраф до 2350 грн или ограничение или лишение свободы до трех лет с возможным запретом занимать определенные должности", - указывает институт.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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