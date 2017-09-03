Художники восстановят уничтоженные на Грушевского граффити

Работы начнутся завтра, 4 сентября

Киевские художники восстановят закрашенные на фасаде здания по улице Грушевского граффити времен Майдана. Об этом сообщил куратор художественных проектов Гео Лерос на своей странице в Facebook.



"Расклад такой, завтра художники начнут восстанавливать эти работы. А поц что их закрасил, пусть только попробует прикоснуться к ним еще раз", - сказал он.



Громадське отмечает, что ранее к Леросу обратился глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля с вопросом, можно ли восстановить изображения.



"Будем восстанавливать по фотографиям, они будут такие же", - ответил художник.



Ранее министр культуры Евгений Нищук сообщил, что Минкультуры вместе с партнерами будет искать варианты восстановления граффити.



Завтра, 4 сентября, пройдет совместный брифинг Украинского института национальной памяти, Музея Майдана, а также художников и общественных деятелей по поводу уничтожения исторического памятника.