Местами будут порывы ветра и шквалы 15-20 м/сек

По Украине объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди, а местами шквальный ветер и град. Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.



"4 сентября в западных областях сильные, ночью местами очень сильные дожди, утром и днем в большинстве северных, центральных, в Одесской и Николаевской областях местами сильные дожди. В течение суток в западных областях, утром и днем в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.



Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КМДА напоминает, что в случае усиления ветра, необходимо все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.



Если во время непогоды вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.



Также сказано, что необходимо избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.



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