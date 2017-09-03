Скандал со стертыми граффити: автор работ обратился к украинцам

Sociopath назвал заявления группы художников о начале работ по восстановлению попыткой обмана и пиаром

Автор знаменитых граффити Иконы Революции, которые били закрашены на фасаде здания магазина Эмпориум в Киеве на улице Грушевского, обратился к украинцам с заявлением, в котором назвал сообщения о начале работ по восстановлению попыткой обмана и пиаром. Об этом художник с псевдонимом Sociopath написал на своей странице в Facebook.

"Мне, как и вам, жаль, что такое произошло. Однако, никто из представителей государственных институтов, кроме простых украинцев, не обращался ко мне с просьбой восстановить картины. Надеюсь, вы понимаете, что самовольное возобновление в данной ситуации невозможно", - заявил художник.



Он ответил также на высказывание владельца магазина Игоря Доценко о том, что его работы можно купить на рынке.



"Я не продаю свои работы, сувенирную продукцию и т.д., поэтому, призываю вас не покупать краденое", - сказал он.



Также Sociopath пообещал восстановить уничтоженные рисунки, когда "ситуация приобретет правильное развитие".

"Читаю, что группа художников, вроде, завтра - 4 сентября, будет восстанавливать рисунки без моего участия. Обидно, но такой шаг, как по мне, является ничем иным, как попыткой обмануть нас всех и пропиариться на этой ситуации", - возразил автор работ.



Он отмечает, что трилогия картин в одном экземпляре есть в его коллекции, так же, как и трафареты, которыми он создавал ее в 2014-м на фасаде здания. "Они все еще в майдановской сажи", - добавил художник.

Смотрите также: Протестующие разбили витрины магазина "Эмпориум" (обновлено)

Cегодня, 3 сентября, с фасада магазина мебели на улице Грушевского в Киеве стерли патриотические граффити, изображающие Тараса Шевченко, Ивана Франко и Лесю Украинку. Позже киевские художники заявили, что восстановят закрашенные на фасаде здания по улице Грушевского граффити времен Майдана по фотографиям.

По словам вице-премьера Вячеслава Кириленко, за уничтожение патриотических граффити предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее министр культуры Евгений Нищук сообщил, что Минкультуры вместе с партнерами будет искать варианты восстановления граффити.

Завтра, 4 сентября, пройдет совместный брифинг Украинского института национальной памяти, Музея Майдана, а также художников и общественных деятелей по поводу уничтожения исторического памятника.

Украинский институт национальной памяти готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру по факту вандализма. "Граффити на Грушевского является памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 N869. Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части - штраф до 2350 грн или ограничение или лишение свободы до трех лет с возможным запретом занимать определенные должности", - указывает институт.

Читайте также: ГПУ открыла производство по делу о граффити - Луценко



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.