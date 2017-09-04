ЕБРР даст Львову 35 млн евро на завод по переработке мусора
Европейский банк реконструкции и развития выделил 35 млн евро на проект рекультивации свалки в Грибовичах и строительство мусороперерабатывающего завода. Об этом сообщается на сайте ЕБРР.
Тендер на услуги и закупки начнется в четвертом квартале этого года.
Как сообщалось ранее, проект долгосрочный - на два-три года - и предусматривает строительство нового перерабатывающего завода по сортировке и брикетированию отходов.
Вице-премьер-министр Геннадий Зубко в январе заявлял, что у местной власти достаточно средств, чтобы не ждать кредит, а начинать рекультивацию свалки самостоятельно.
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