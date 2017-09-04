USD:  25.39  25.67   EUR:  30.09  30.68  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

ЕБРР даст Львову 35 млн евро на завод по переработке мусора

04.09.2017 04:24
Европейский банк профинансирует рекультивацию Грибовической свалки и строительство завода
ЕБРР даст Львову 35 млн евро на завод по переработке мусора
Фото: ГСЧС

Европейский банк реконструкции и развития выделил 35 млн евро на проект рекультивации свалки в Грибовичах и строительство мусороперерабатывающего завода. Об этом сообщается на сайте ЕБРР.

Тендер на услуги и закупки начнется в четвертом квартале этого года. 

Как сообщалось ранее, проект долгосрочный - на два-три года - и предусматривает строительство нового перерабатывающего завода по сортировке и брикетированию отходов.  

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко в январе заявлял, что у местной власти достаточно средств, чтобы не ждать кредит, а начинать рекультивацию свалки самостоятельно. 

Читайте также: Во Львовской области построят четыре мусоросжигательных завода

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 