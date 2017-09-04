ЕБРР даст Львову 35 млн евро на завод по переработке мусора

Европейский банк профинансирует рекультивацию Грибовической свалки и строительство завода

Европейский банк реконструкции и развития выделил 35 млн евро на проект рекультивации свалки в Грибовичах и строительство мусороперерабатывающего завода. Об этом сообщается на сайте ЕБРР.



Тендер на услуги и закупки начнется в четвертом квартале этого года.



Как сообщалось ранее, проект долгосрочный - на два-три года - и предусматривает строительство нового перерабатывающего завода по сортировке и брикетированию отходов.

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко в январе заявлял, что у местной власти достаточно средств, чтобы не ждать кредит, а начинать рекультивацию свалки самостоятельно.

Читайте также: Во Львовской области построят четыре мусоросжигательных завода

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.







