В порт Одессы прибыл эсминец ВМС Италии: фото

Сегодня, 4 сентября, в порт Одессы с дружественным визитом прибыл эсминец ВМС Италии "Луиджи Дуранд де ла Пенне". Об этом сообщает пресс-служба ВМС Вооруженных Сил в Facebook.

Визит итальянского корабля происходит в рамках учебной практики курсантов Академии ВМС Италии.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Во время визита запланирована протокольная встреча с командованием ВМС ВС, посещение личным составом "Луиджи Дуранд де ла Пенне" Института военно-морских сил НУ ОМА, а также военно-морского лицея.

Украинские военные моряки должны будут совместно с итальянскими коллегами провести переход на катере к месту гибели итальянского корабля "Альберто раки", чтобы почтить память погибших военных моряков.

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