Скандал с граффити: из магазина на Грушевского вывезли товар

Продававшуюся в магазине Эмпориум мебель загрузили в микроавтобус

Из магазина мебели Эмпориум на столичной улице Грушевского, оказавшегося в эпицентре скандала из-за уничтожения граффити времен Майдана, сегодня, 4 сентября, вывезли товар. Соответствующие фото в своем Facebook опубликовал журналист Сергей Костеж.

На снимках видно, как мужчины в рабочей одежде загружают в микроавтобус продававшуюся в магазине мебель, рядом присутствуют сотрудники охранной фирмы.

Фото: facebook.com/sergii.kostezh

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Также на двери Эмпориума появилось объявление о том, что "салон закрыт на реконструкцию".

2 сентября 2017 года стало известно, что с фасада магазина мебели на Грушевского стерли патриотические граффити времен Майдана, изображавшие Тараса Шевченко, Ивана Франко и Лесю Украинку участниками протеста.

На следующий день, 3 сентября, протестующие забросали яйцами и разрисовали краской фасад магазина, разбили его витрину и подожгли у входной двери покрышки.

По факту уничтожения рисунков прокуратура открыла уголовное производство. Владелец магазина Игорь Доценко объявил о его закрытии.

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Видео: YouTube / Denis Kazanskyi

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