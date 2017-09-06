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Укрзалізниця показала новые пассажирские вагоны: фото

06.09.2017 06:55
В коридоре будет больше розеток. Пассажиры смогут также пользоваться микроволновкой и кофейным аппаратом
Укрзалізниця показала новые пассажирские вагоны: фото
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця показала, какие закупают новые пассажирские вагоны. 4 сентября три таких вагона уже ввели в эксплуатацию.

В каждом купе есть окна с форточками и по две розетки. Также больше розеток установили в коридоре. 

Стены тамбура сделали из "антивандального" материала - нержавеющего метала с декоративным покрытием. Усовершенствовали систему отопления в автоматическом режиме.

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В новых вагонах есть микроволновка и кофейный аппарат. Также установили новую конструкцию крючков для одежды.

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В этом году закупят еще 27 купейных вагонов и 11 СВ.

Укрзалізниця проведет в октябре 2017 г несколько торгов на закупку 2465 грузовых полувагонов. 

С начала года на начало июня вагоностроительные заводы Укрзалізниці построили 399 вагонов.

Фото: Укрзалізниця

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ЛIГАБiзнесIнформ
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