Укрзалізниця показала новые пассажирские вагоны: фото

В коридоре будет больше розеток. Пассажиры смогут также пользоваться микроволновкой и кофейным аппаратом

Укрзалізниця показала, какие закупают новые пассажирские вагоны. 4 сентября три таких вагона уже ввели в эксплуатацию.



В каждом купе есть окна с форточками и по две розетки. Также больше розеток установили в коридоре.



Стены тамбура сделали из "антивандального" материала - нержавеющего метала с декоративным покрытием. Усовершенствовали систему отопления в автоматическом режиме.





В новых вагонах есть микроволновка и кофейный аппарат. Также установили новую конструкцию крючков для одежды.





В этом году закупят еще 27 купейных вагонов и 11 СВ.

Укрзалізниця проведет в октябре 2017 г несколько торгов на закупку 2465 грузовых полувагонов.

С начала года на начало июня вагоностроительные заводы Укрзалізниці построили 399 вагонов.

Фото: Укрзалізниця

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.