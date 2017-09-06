В Швейцарии изобрели новый вид шоколада

Новый шоколад был назван рубиновым из-за характерного красного оттенка

Швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut создал новый вид шоколада, использовав рубиновый какао-боб. Об этом сообщает издание The Independent.

Новый шоколад, названный рубиновым из-за характерного красного оттенка, является только четвертым видом шоколада. Последний вид -белый - был создан еще в 1930-х годах.

Производитель утверждает, что при изготовлении рубинового шоколада не используются ароматизаторы или красители.



Фото: barry-callebaut.com

1 марта 2016 года сообщалось, что ученые разработали шоколад, который замедляет процесс старения за счет комплекса морских витаминов.

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