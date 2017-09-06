Грядущая ночь в Киеве будет едва ли не самой холодной в Украине

Синоптик предупреждает о сильном похолодании в столице в ночь на четверг, 7 сентября

Грядущая ночь четверга, с 6 на 7 сентября, в Киеве будет едва ли не самой холодной в Украине: температура воздуха опустится до 7-9 градусов тепла. Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшей ночью Киев будет едва ли не самым холодным городом в Украине. Потому что в Киеве, включительно со всей северной частью, температура воздуха снизится до +7…+9 градусов", - отметила она.

Диденко добавила, что днем 7 сентября в столице потеплеет до +15…+17, также возможен небольшой дождь.

По словам синоптика, в целом, этой ночью температура воздуха в Украине будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла.

"Днем в четверг потеплеет, но где как. На юге, востоке и в большинстве центральных областей в течение дня будет комфортная температура воздуха, +18…+24 градуса, в южной части местами до +25…+26. А на западе и в северных областях еще будет прохладно, +14…+18 градусов", - сообщила Диденко.

Дожди завтра ожидаются в западных, северных и Винницкой областях, в остальных регионах - без осадков.

В то же время синоптик отметила, что уже в конце этой недели в Украину придет потепление.

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