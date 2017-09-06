Модные дома отказываются от слишком худых моделей
Ряд домов моды, в числе которых Christian Dior и Gucci, заявили о прекращении практики участия в показах моделей, вес которых ниже нормы. Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что французские компании Louis Vitton Moët Hennessy (LVMH) и Kering сделали этот шаг на фоне критики поощрения компаниями расстройств питания.
Согласно сообщению, в LVMH настаивают, что модели должны носить размер, больший, чем французский 32, который соответствует британскому 6 или американскому нулевому.
Компании также обязались не использовать моделей младше 16 лет для показов одежды для взрослых.
Агентство отмечает, что брэнды Louis Vitton Moët Hennessy (LVMH) и Kering включают также Givenchy, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Marc Jacobs, Thomas Pink, Fendi и Stella McCartney.
Изменения должны вступить в силу во время Парижской недели моды, которая пройдет в этом месяце.
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