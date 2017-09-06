Модные дома отказываются от слишком худых моделей

Компании также обязались не использовать моделей младше 16 лет для показов одежды для взрослых

Ряд домов моды, в числе которых Christian Dior и Gucci, заявили о прекращении практики участия в показах моделей, вес которых ниже нормы. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что французские компании Louis Vitton Moët Hennessy (LVMH) и Kering сделали этот шаг на фоне критики поощрения компаниями расстройств питания.

Согласно сообщению, в LVMH настаивают, что модели должны носить размер, больший, чем французский 32, который соответствует британскому 6 или американскому нулевому.

Компании также обязались не использовать моделей младше 16 лет для показов одежды для взрослых.

Агентство отмечает, что брэнды Louis Vitton Moët Hennessy (LVMH) и Kering включают также Givenchy, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Marc Jacobs, Thomas Pink, Fendi и Stella McCartney.

Изменения должны вступить в силу во время Парижской недели моды, которая пройдет в этом месяце.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.