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Модные дома отказываются от слишком худых моделей

06.09.2017 21:01
Компании также обязались не использовать моделей младше 16 лет для показов одежды для взрослых
Модные дома отказываются от слишком худых моделей
Фото: ЕРА

Ряд домов моды, в числе которых Christian Dior и Gucci, заявили о прекращении практики участия в показах моделей, вес которых ниже нормы. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что французские компании Louis Vitton Moët Hennessy (LVMH) и Kering сделали этот шаг на фоне критики поощрения компаниями расстройств питания.

Согласно сообщению, в LVMH настаивают, что модели должны носить размер, больший, чем французский 32, который соответствует британскому 6 или американскому нулевому.

Компании также обязались не использовать моделей младше 16 лет для показов одежды для взрослых.

Агентство отмечает, что брэнды Louis Vitton Moët Hennessy (LVMH) и Kering включают также Givenchy, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Marc Jacobs, Thomas Pink, Fendi и Stella McCartney.

Изменения должны вступить в силу во время Парижской недели моды, которая пройдет в этом месяце.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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