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В Киеве выбрали Мисс Украина-2017

06.09.2017 22:59
Победительница конкурса Полина Ткач поедет в Пекин представлять Украину на конкурс Мисс мира
В Киеве выбрали Мисс Украина-2017
Полина Ткач (фото - segodnya.ua)

В Киеве выбрали новую Мисс Украины 2017. Ею стала 18-летняя киевлянка Полина Ткач, передает ТСН.

Полина Ткач будет представлять страну на конкурсе Мисс Мира в Китае.

Финалистки также поедут на другие конкурсы красоты. Диана Мироненко - на конкурс Мисс Земля, а Ксения Чипа - на Miss International. Обе выиграли по 150 тысяч гривень.

Первой вице-мисс Украины стала Ирина Ткачук, второй Вице-мисс - Эмилия Шах.

Общий призовой фонд конкурса составил 700 тысяч гривень.

Читайте также: Конкурс Мисс Украина Вселенная выиграла 18-летняя киевлянка: фото

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