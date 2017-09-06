В Киеве выбрали Мисс Украина-2017
06.09.2017 22:59
Победительница конкурса Полина Ткач поедет в Пекин представлять Украину на конкурс Мисс мира
Полина Ткач (фото - segodnya.ua)
В Киеве выбрали новую Мисс Украины 2017. Ею стала 18-летняя киевлянка Полина Ткач, передает ТСН.
Полина Ткач будет представлять страну на конкурсе Мисс Мира в Китае.
Финалистки также поедут на другие конкурсы красоты. Диана Мироненко - на конкурс Мисс Земля, а Ксения Чипа - на Miss International. Обе выиграли по 150 тысяч гривень.
Первой вице-мисс Украины стала Ирина Ткачук, второй Вице-мисс - Эмилия Шах.
Общий призовой фонд конкурса составил 700 тысяч гривень.
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