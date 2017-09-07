Украина попросила Константинополь признать автокефалию УПЦ

Президент Петр Порошенко отметил, что Украина имеет право на поместную церковь

Украина обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая с посланием в Верховной Раде.

"Я лично написал письмо Варфоломею I. Пусть нас услышит и руководство вселенской патриархии. Хочу обратить внимание Его Святости на серьезность наших намерений и на проблему, которая существует с 1991 года. Украина имеет право на поместную церковь. Мы должны это право защитить", - заявил Порошенко.

5 декабря 2016 года сообщалось, что создание единой поместной православной церкви поддерживают более 44% православных украинцев, против высказались 25%.

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